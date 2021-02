Ndombele : "Mbappé m'a parlé de venir au PSG"

Tanguy Ndombele s'est confié ce dimanche au micro de l'émission Telefoot, lui qui révèle notamment qu'il a discuté avec Kylian Mbappé d'une éventuelle arrivée au PSG.

Le milieu de terain a d'abord évoqué les Bleus, arguant que l'équipe de France lui manque et qu'il aimerait bien y faire son retour. "C’est sûr que l'Equipe de France me manque. En tant que compétiteur on veut faire partie des meilleurs. L'Euro ? Ça reste un objectif dans un coin de ma tête. Si je fais de bonnes performances en club, pourquoi pas être appelé", confie-t-il dans l'émission dominicale.

Le joueur des Spurs a aussi réagi au message de Kylian Mbappé, qui lui avoue qu'il aurait bien aimé le voir porter un autre maillot après celui de l'OL : "Je suis un garçon de la région parisienne. Porter le maillot de Paris un jour pourquoi pas. Après aujourd’hui je suis à Tottenham, et ça se passe bien", a-t-il indiqué.

"Oui, j'ai parlé avec Kylian d'une possible venue au PSG. 2, 3 années de suite on en a discuté. Ça ne s’est pas fait et aujourd’hui à Tottenham ça se passe bien, mais pourquoi pas plus tard", a ajouté Ndombele, qui ne se ferme aucune porte.

L'ancien lyonnais s'est également confié au sujet de sa bisbille avec le manager des Spurs, José Mourinho. De l'amour à la guerre : "Au début ça se passait très bien. Après il y a eu des blessures, et on s’est fait la guerre. Enfin, pas vraiment la guerre parce que c'est le coach, je le respecte. J’ai un fort caractère, et il en a peut-être un plus fort que moi."