Ndombele revient sur son été mouvementé

Si le début de saison de Tanguy Ndombele est remarquable, le Français étant l'un des joueurs le plus utilisé par José Mourinho, la situation du milieu de terrain n'a pas toujours été aussi paisible du côté de Tottenham.

En effet, un an après son arrivée, Ndombele a connu quelques difficultés à s'imposer sous Mourinho et sans doute d'autres difficultés à s'adapter au championnat anglais. Une situation qui avait alimenté quelques rumeurs de départ cet été, mais pas seulement, puisque le principal intéressé a expliqué ce dimanche sur le plateau du 'Canal Football Club' avoir songé à un départ cet été.

"Je me suis posé la question, mais le président a dit qu'il voulait me garder, a confié le Français. Ça se passe plutôt bien avec le coach cette saison, chacun a mis son ego de côté. (...) Il y a des choses sur lesquelles je n'étais pas d'accord, comme le coach n'était pas d'accord sur d'autres. J'ai fait des erreurs mais aujourd'hui ça se passe bien. On a laissé ça derrière nous et on essaye d'avancer."