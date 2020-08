Négociations entre Raul Jiménez et la Juventus

Comme le Barça, la Juventus veut relancer son équipe au niveau européen. Après leur élimination et le limogeage de Sarri, le club turinois prépare un gros mercato afin d'apporter du sang neuf. L'objectif est de construire une équipe jeune et équilibré autour de Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais a suffisament prouvé que le club pouvait compter sur lui dans les moments clés d'une saison, principalement en Ligue des champions en marquant à tous les matches de phase finale. Problème, l'équipe qui l'entoure n'est forcément à son niveau, trop agée et la Juve le comprend. La diréction met tout en oeuvre pour attirer des joueurs confirmés ou de jeunes joueurs prometteurs, comme Arthur (24 ans).

Ce mercredi, 'Tuttosport' nous apprend que la Juventus est en négociation avec Raul Jiménez. L'attaquant de Wolverhampton est une bonne pioche pour le club italien, lui qui a marqué à 17 reprises en Premier League cette saison.

De bonnes performance qui pour le club anglais, justifie son prix : 100 millions d'euros. Evidemment, la Juventus aimerait ajouter un joueur en plus d'une somme d'argent pour diminuer son prix. Les joueurs listés pour cet échange sont Alex Sandro, Douglas Costa et Aaron Ramsey.