Nelson Semedo explique son départ du Barça

Ce lundi, Nélson Semedo a accordé une interview au 'Telegraph'. Après être passé de Barcelone à Wolverhampton en début de saison, l'international portugais a justifié son départ du Camp Nou.

"Quand je suis rentré de vacances, Barcelone m'a expliqué que le club avait des problèmes économiques et que j'étais considéré comme l'un des joueurs capables de générer de l'argent. Luis Suárez (Atlético de Madrid), Arturo Vidal (Inter Milan) et Ivan Rakitic (Séville) étaient dans la même situation. La pandémie du Covid-19 a laissé tous les clubs en difficulté financière et Barcelone ne fait pas exception. J'étais un peu surpris de devoir partir, mais aller à Wolverhampton était ma décision", a déclaré le latéral droit de 27 ans.

Sur les trois saisons qu'il a passées en Catalogne, Nélson Semedo a évpqué Lionel Messi :"Vous ne pouvez pas décrire sa qualité. C'est un joueur incroyable, qui ne peut être décrit. Je vous donne l'exemple des coups francs, je ne l'ai jamais vu en tirer un à l'entraînement, tout sort naturellement. Dans l'un des premiers matchs que j'ai disputés à Barcelone, il a reçu le ballon et a dribblé cinq joueurs. Je pensais: «Comment il fait ça ?»", A-t-il conclu.