Nelson Semedo s'est excusé auprès de Quique Setién

Semedo, était cette semaine au centre d'une polémique, après être pris en flag dans une fête d'anniversaire aux côtés de 20 autres personnes, brisant premièrement les règles mises en place par le gouvernement qui interdisent les réunions de plus de 15 personnes en Catalogne.

Quique Setién, a évoqué ce sujet lors de la conférence de presse d'avant-match: Selon lui, il ne faut pas en faire tout un plat.

"Semedo? Il était vraiment inquiet, il n'était pas complètement au courant de la situation, il est évident qu'il a fait une erreur et il s'est excusé auprès de moi et de tout le monde. C'était une erreur, rien de plus."

"En principe, je n'ai pas décidé s'il va jouer ou non, mais s'il joue ou non, ce ne sera pas pour cette raison malheureuse ou négligente qu'il a eue. C'est une situation qui, pour moi, sur le plan footballistique, ne va pas m'empêcher de prendre la décision", a-t-il ajouté à propos de la situation.