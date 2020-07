Neuer fait polémique en chantant un chant jugé fasciste

Comme tous les joueurs du Bayern Munich, Manuel Neuer profite de ses vacances avant de reprendre l'entraînement pour se préparer à la reprise de la Ligue des champions en août.

Cependant, le gardien international allemand a créé la polémique pendant ses vacances en Croatie, où il a été filmé en train de chanter avec un groupe connu pour ses idées d'extrême droite.

À Dubrovnik, le gardien allemand a été vu en train de chanter "Lijeba li si", une chanson du groupe Thomson, dont l'un des membres du groupe a été vu en train de faire un salut nazi dans le passé. Le groupe est d'ailleurs interdit de concerts dans certains pays européens.

En 2016, pendant l'Euro, SOS Racisme avait même jugé ce chant de "nationaliste, agressif et violent". Pour répondre à la polémique grandissante, le Bayern Munich a répondu que son gardien ne parlait pas le croate, faisant comprendre qu'il n'avait certainement pas compris la gravité de ces paroles.

Manuel Neuer singing "Lijepa Li Si" is a unique thing to see.



Maybe he's preparing for the Eternal Derby? pic.twitter.com/rXbEnNMARQ