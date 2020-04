"Je ne connaissais pas Ã§a au Bayern"

Manuel Neuer est actuellement en discussions avec son club du Bayern au sujet d’une prolongation de contrat. Malgré l’importance qu’il a au sein de l’effectif, les pourparlers semblent trainer. Certains médias allemands suggérant même que les deux parties sont dans l’impasse en raison de leurs positions respectives et qui sont trop éloignées.

Le gardien champion du monde 2014 donne toujours sa priorité à la formation munichoise. Cependant, il n’apprécie pas la manière dont il est traité. Ses griefs sont dirigés principalement envers ceux qui font fuiter les détails à propos des négociations pour le nouveau bail.

"Ce qui m'énerve : toutes les conversations que j'ai eues depuis que je suis au Bayern ont toujours été menées avec une grande confiance. Rien n'est jamais sorti. Maintenant, en revanche, les détails des conversations en cours sont constamment dans les médias, qui souvent ne sont même pas corrects. Je ne connaissais pas ça au Bayern", a-t-il déploré dans un entretien à 'Bild am Sonntag'.

Neuer a aussi précisé que son intention était de rempiler après que Hansi Flick a été prolongé. Et que ce qui le fait hésiter c’est le manque de considération à son endroit : "Il a toujours été important pour moi de pouvoir travailler avec les dirigeants dans un climat de confiance. C’est pour ça que j’ai été autant fidèle envers le club et en tant que joueur et capitaine. Si les choses trainent en ce moment, c'est parce que c’est un problème de considération."