Neuer s'indigne à son tour face au calendrier

Très souvent décrié par les entraîneurs, le calendrier imposé aux joueurs de football est, encore plus cette année, sous le feu des critiques.

Si Jürgen Klopp ou encore Pep Guardiola désapprouvaient ce week-end le rythme effréné auquel les internationaux doivent se plier, c'est aujourd'hui Manuel Neuer qui s'y est prêté.

Et le gardien du Bayern Munich met notamment en cause l'enchaînement des matchs : "Certains exercices à l'entraînement sont tout simplement impossibles en ce moment. Après les matches, nous faisons de la récupération, ensuite un peu de tactique, le dernier galop la veille du match, et il faut déjà rejouer. On ne fait plus du tout les petits tournois, les mini-matches, ou le travail des duels."

Si en ce début de saison les blessures semblent se succéder dans les grands clubs, la raison est toute trouvée pour le capitaine de la Mannschaft : "On n'avait encore jamais connu une saison comme celle-là et j'espère qu'on n'en connaîtra plus ! ​(...) Les joueurs de foot arrivent à la limite de leur charge de travail".