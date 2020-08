Neuer voit le Bayern Munich plus fort qu'en 2013

À quelques jours de la finale de la coupe aux grandes oreilles, le capitaine des bavarois a estimé que son équipe est meilleure que celle de 2013, l'année du fameux triplé championnat-Coupe-C1.

"La différence avec 2013 est que nous avons plus des meilleurs joueurs à tous les niveaux alors qu'à l'époque, on a gagné avec moins de (top) joueurs. Là, on a un groupe fantastique, très large. Nous avons aussi une bonne ambiance. On n'a pas un rabat-joie dans l'équipe", a déclaré le portier allemand.

Les Munichois vont affronter le PSG en finale. Ce dernier ayant éliminé le RB Leipzig en demi-finale, disputera ainsi sa toute première finale de Ligue des champions.

"Paris a une attaque avec de grands noms. Il y a toujours beaucoup de buts avec le Bayern et le PSG. Deux grandes équipes dans cette finale, ça fait plaisir aux téléspectateurs. Nous, nous nous réjouissons beaucoup de cette finale", a complété Neuer après la victoire de son équipe face à l'OL en demi-finale.