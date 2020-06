Neuf ans de Varane au Real Madrid

Le 27 juin restera un jour spécial pour Raphaël Varane. En ce jour, en 2011, le défenseur central était présenté comme recrue du Real Madrid après avoir quitté son club formateur, le RC Lens.

C'était il y a neuf ans, et n'avait que 18 ans. Qui pouvait savoir que le défenseur français deviendrait plus tard l'un des plus gros piliers de l'équipe du Real Madrid aux côtés de Sergio Ramos.

En 313 matches officiels avec le Real Madrid, le désormais champion du monde françaisa soulevé un total de 17 titres avec l'équipe merengue et a même réussi à marquer 15 buts.

Cette saison encore, Varane est indiscutable aux côtés de Ramos en défense pour Zinedine Zidane. Le Lensois a joué 37 rencontres, toutes en tant que titulaire, et a inscrit trois buts pour une passe décisive.