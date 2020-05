Neuvième sacre national pour le PSG

Et un titre national de plus pour le Paris SG. Le club de la capitale française a été sacré après que la LFP a validé la décision de l'arrêt du championnat. Même s’il restait encore dix journées à disputer, les hommes de Thomas Tuchel remportent donc la couronne nationale.

Il s’agit du neuvième titre de l’histoire de Paris. Avec ce chiffre, les Franciliens se hissent à la hauteur de l’Olympique de Marseille, leur grand rival. Et ils ne sont désormais plus qu’à une seule longueur de l’ASSE, club le plus titré de l’Hexagone.

C’est aussi le 7e titre national de ce club sous l’ère QSI. Depuis que les Qataris se sont installés du côté du Parc des Princes, il n’y a que deux championnats qui ont échappé aux Parisiens. En 2012, ils ont été devancés par Montpellier et en 2017 ils ont laissé Monaco briser leur hégémonie.