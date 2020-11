"Honteux que Pogba ne puisse pas être dans l’équipe de départ de Manchester United"

Phil Neville affirme qu'il est "absolument honteux que Paul Pogba ne puisse pas être titulaire dans cette équipe" à Manchester United, suggérant à Ole Gunnar Solskjaer que le Français devait jouer pour que les Red Devils soient compétitifs. Le champion du monde 2018 était de nouveau sur le banc lors de la victoire 3-1 sur Everton et il n'est entré en jeu qu'à huit minutes de la fin du match à Goodison Park, United se tournant à nouveau vers Bruno Fernandes pour l'inspiration.

On s'attendait à ce que Pogba soit autorisé à former un partenariat productif avec le meneur de jeu portugais dans le milieu de terrain des pensionnaires d'Old Trafford. Cela n’a pas été le cas, pour un certain nombre de raisons, et des questions continuent d’être posées sur la valeur du joueur de 27 ans dans le collectif de Manchester. Neville pense que Pogba peut être un joueur vedette pour Manchester United, ce qui a toujours été l'intention lorsqu'il a été recruté à la Juventus pour environ 100 millions d'euros en 2016, des joueurs comme lui devant avoir la confiance et la liberté dont ils ont besoin afin de s'exprimer et de réaliser leur potentiel incontestable.

"Pogba est l'un des meilleurs à son poste"

"Je pense toujours que c'est absolument honteux que Pogba ne puisse pas entrer dans cette équipe", a déclaré Neville à Premier League Productions. "Pour que Manchester United remporte un championnat, pour que United réussisse, pour que United joue le style de football qu'Ole veut qu'ils jouent, alors Pogba doit jouer. Vous pouvez jouer avec l'un d'eux Nemanja Matic, Fred ou Scott McTominay, puis vous jouez avec Pogba et Fernandes".

Une partie du problème pour Pogba est qu'il veut remplir le même rôle que Bruno Fernandes. Des expériences ont déjà été faites pour le mettre sur le terrain dans des positions légèrement différentes, Solskjaer le déplaçant même parfois dans un poste de meneur de jeu. Neville admet que trouver le bon mélange s'avère difficile pour United, il est peu probable que Pogba puisse s'inscrire dans une position de maintien plus profonde.

"Probablement pas, non, mais je préfère aller là-bas et marquer des buts, aller là-bas et aller chercher la victoire en jouant à Manchester United avec Pogba dans l'équipe", a ajouté Neville. "Je sais que j’ai dit qu’il voulait partir, qu'il ne voulait pas être là et il y a toutes ses incohérences, mais je pense toujours qu’il est l’un des meilleurs milieux de terrain. C’est pourquoi je me demande : pourquoi Paul Pogba n’est-il pas dans cette équipe?", a conclu Neville. Pogba a réitéré son rêve de jouer pour le Real Madrid à un moment donné de sa carrière, malgré une prolongation de contrat déclenchée par United, et il semble prêt à faire la une des journaux dans un avenir proche - sur et en dehors du terrain.