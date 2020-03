Newcastle prolonge Fede Fernández

Fede Fernández restera à Newcastle jusqu'à l'été 2021, après qu'il ait prolongé son contrat avec l'équipe anglaise.

Le défenseur argentin vient d'avoir 31 ans et est à Newcastle depuis deux saisons, mais il a déjà passé six ans en Premier League avec Swansea City.

