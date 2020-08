Newcastle s'intéresse à une jeune pépite de Chelsea

Cette saison, à Swansea, le niveau de Conor Gallagher a provoqué l'intérêt de plusieurs clubs alors que celui-ci ne fait pas partie des plans de Frank Lampard.

Le milieu de terrain a été un homme clé à Swansea et a participé à 45 rencontres, et marqué six buts pour onze passes décisives. Lampard devra faire un choix pour l'avenir du joueur.

Et Newcastle serait intéressé par le jeune joueur de 20 ans, qui a un contrat jusqu'en 2022 à Chelsea, alors que les magpies sont à la recherche d'un milieu de terrain prometteur.