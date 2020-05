Newcastle veut faire ses courses au Barça

Le FC Barcelone sait qu'il devra conclure plusieurs ventes pour équilibrer le budget et pouvoir faire face à cette crise qui touche le football.

Et, Newcastle pourrait bien être la solution aux problèmes des Culés. Lorsque le changement de propriétaire du club sera bouclé, l'équipe anglaise deviendra ainsi l'écurie la plus riche de la Premier League et pourra convaincre plusieurs grands footballeurs à rejoindre ses rangs.

Et il semblerait, que Newcastle aurait déjà trouvé le lieu parfait pour faire ses courses pour le prochain mercato : le FC Barcelone !

Ces dernières heures, les médias ont évoqué un intérêt pour Carles Aleñá, et pour Philippe Coutinho. Le Brésilien, n'a pas convaincu depuis son arrivée au Camp Nou, pourrait rejoindre l'Angleterre, où il est très désiré par plusieurs clubs.

Selon le 'Mundo Deportivo', l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc des Magpies, pourrait incentiver plusieurs joueurs à signer pour l'équipe et faire partie de ce grand projet.