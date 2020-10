Une soirée marquée par le triplé de Neymar, désormais deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection (64 buts) devant Ronaldo (62). Le sélectionneur brésilien a refusé d'entrer dans les comparatifs entre les deux légendes de la Seleçao.

"Chaque moment historique de la sélection, à chaque génération, a ses propres valeurs. Il y a eu Ronaldo "Fenomeno" extraordinaire. Il y a Rivaldo, Romário, Bebeto, chacun a eu son heure. Il est injuste de faire des comparaisons dans les étapes de chacun. Ce que je peux dire, c'est que Neymar a cette imprévisibilité, il est un arc et les flèches. C'est aussi un joueur pour faire des passes et se retrouver à la finition. Il est de mieux en mieux, avec une maturité croissante."

Tite a tout mis en oeuvre pour mettre l'ancienne star du FC Barcelone dans les meilleures conditions : "Nous essayons de lui apporter et de lui donner le ballon dans le secteur le plus important du terrain, explique-t-il. C'est proche des milieux de terrain adverses, là il est créatif, il a la feinte, le dribble. Il ne fait pas le dribble seulement pour jongler, mais pour aller au but. Déséquilibrer, c'est sa caractéristique."