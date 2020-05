"Neymar a des qualités similaires à celles de Ronaldinho"

Parmi tous les joueurs de la planète football, Cesc Fabregas choisit Neymar, selon lui un joueur qui a tout pour faire partie des meilleurs du monde.

"Neymar est un hors série, il a des qualités du niveau de Ronaldinho. C'est un crack qui fait la différence dès qu'il le souhaite. Cela fait un moment que je n'avais pas joué contre lui et il y a peu il nous a tués en deux matches contre le PSG. Leo Messi, Luis Suarez et le reste aimeraient qu'il revienne parce qu'à n'importe quel moment il peut te donner une balle de but et dribbler, ce qui n'est pas facile dans le football actuel", a déclaré Cesc.

"Il a tout pour être le meilleur. En dehors du terrain, c'est un très bon gars, il est comme un gamin, toujours heureux et il profite de la vie".

Fabregas a par ailleurs rappelé le moment où il a pris la décision de quitter le Barça. "Dans ma tête, le match contre l'Atlético marque mon départ du Barça", a conclu le joueur de Monaco.