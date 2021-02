Neymar a eu Messi au téléphone

Si le choc entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain a lieu mardi, le duel a été lancé depuis bien longtemps en dehors des terrains. Un duel qui concerne principalement Leo Messi.

En fin de contrat avec le Barça, le capitaine argentin du Barça n'a toujours pas pris de décision sur son avenir et le PSG n'a pas caché son intérêt pour le sextuple Ballon d'Or. Une chose qui ne plaît pas au Barça.

Ce dimanche, le quotidien 'L'Équipe' a publié des nouvelles informations sur le dossier, affirmant que la venue de Lionel Messi à Paris ne serait pas impossible cet été.

Le média français rapporte que Neymar Junior aurait même contacté son ancien coéquipier et ami récemment afin d'essayer de le charmer et de lui vanter les atouts d'un transfert à Paris.

En revanche, malgré les contacts entre les Parisiens et le joueur et son entourage, le média français souligne qu'il s'agira d'une opération compliquée, et qu'il faudra vendre Kylian Mbappé voire d'autres joueurs pour alléger la masse salariale et faire une place à la Pulga.