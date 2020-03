Neymar a-t-il quitté la France ?

La décision de la LFP est tombée vendredi. Face à la propagation du coronavirus et compte-tenu des consignes des autorités, la Ligue 1 a été suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Une suspension à laquelle s’est ajouté un confinement de 15 jours minimum annoncé par le Président de la république Macron lundi soir et entré en vigueur ce mardi puis la suspension de la Ligue des champions.

Pour Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la Ligue de Football Professionnel, la Ligue 1 ne pourra donc reprendre avant le 15 avril.

"Si la période de confinement dure 15 jours, et si on ajoute deux semaines d’entraînement avant, on pourrait reprendre aux alentours du 15 avril", a-t-elle expliqué.

Et à Paris, une question se pose : Neymar est-il toujours en France ?

L’interrogation a été lancée ce soir par 'Le Parisien' qui indique que certains joueurs étrangers du Paris Saint-Germain auraient décidé de quitter l’Hexagone face aux incertitudes liées à la gestion de cette crise.

Aucune confirmation n’a été apportée concernant un retour de Neymar au Brésil.

Le quotidien indique également que le club de la capitale devrait rapidement communiquer.