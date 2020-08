Neymar affiche sa confiance

Le PSG joue sa qualification pour la finale de Ligue des champions, ce mardi, contre le club allemand, le RB Leipzig. Après avoir brillé en quart de finale contre l'Atalanta, la star bésilienne se veut confiante avant la rencontre :

"Leipzig, ça va être un match très difficile, une finale de plus. Un autre match durant lequel nous devrons être concentrés à chaque instant parce que le RB Leipzig est une grande équipe. Mais nous sommes bien, heureux et toutes les conditions sont réunies pour que nous fassions un bon match", a-t-il lâché avant d'ajouter. "C’est ma meilleure saison au PSG. Grâce à Dieu, cette année, j’ai pu jouer toute la saison, sans avoir de problème. Physiquement, je me sens très bien parce que j’ai beaucoup travaillé durant la pause. Et le groupe du PSG est une famille"