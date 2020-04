"Neymar au BarÃ§a ? C'est impossible, maintenant"

Le Barça, est plus qu'obsédé par le transfert de Neymar. Pour la deuxième saison consécutive, il cherchera le retour de celui qui n'aurait jamais dû partir. Jaume Roures, président de 'Mediapro', a tenu un discours sévère sur cette réalité.

En fait, il a osé affirmer ce que beaucoup dans le club Blaugrana pensent mais que personne n'ose dire : "Neymar au Barça ? Le club n'a plus la capacité économique de dépenser je ne sais pas combien. C'est impossible, maintenant", a-t-il expliqué.

L'homme d'affaires catalan, est clair sur ce qui va être le prochain mercato estival. Selon lui, la crise liée au coronavirus va mettre fin aux transferts millionnaires.

"Le fait de payer des joueurs des centaines de millions d'euros, ce sera terminé. D'abord parce que les clubs n'auront plus les moyens, et puis parce que les banques ne prêteront pas d'argent aux clubs avec la même facilité qu'avant. Tout cela va changer et je crois que c'est très positif au niveau social. Moi, je n'étais pas d'accord avec le fait de payer 140, 160 millions d'euros pour avoir un joueur de foot."