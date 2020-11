Neymar au repos contre le Venezuela

Malgré les réticences, le Paris Saint-Germain a fini par laisser Neymar Junior rejoindre sa sélection pour la trêve internationale malgré sa blessure aux adducteurs.

Le joueur sera suivi de prêt par le staff médical de son pays et par le club parisien, pour éviter un risque de rechute avant même de faire son retour en France. Pour cela, il devrait être laisser au repos pour le premier match de son pays.

Selon les informations de 'Globoesporte', l'international brésilien devrait être laisser au repos vendredi contre le Venezuela et ne devrait pas entrer en jeu pendant cette première rencontre.

L'objectif est bien évidemment d'éviter les blessures mais surtout de le conserver pour le second match du Brésil, qui sera bien plus relevé puisqu'il se jouera contre l'Uruguay de Luis Suárez et Edinson Cavani.