Neymar aussi coupable de propos racistes envers Sakai ?

Depuis le Classique remporté par l'Olympique de Marseille (0-1), les médias français et étrangers ne cessent de décortiquer les images du match dans le but de savoir si oui ou non, Álvaro Gonzalez a tenu des propos racistes à l'égard de Neymar. Alors que la télévision brésilienne a affirmé ce lundi que le défenseur espagnol avait bien proféré des insulstes racistes, une chaîne espagnole révèle être en possession d'images prouvant que Neymar a insulté Hiroki Sakai de "chinois de merde".