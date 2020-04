"Neymar avait prévenu qu'il allait chambrer Haaland"

Alors que la Ligue des champions est suspendue jusqu'à nouvel ordre en raison de la pandémie de Covid-19, le PSG a réussi à stopper l’hémorragie des dernières années.

Battu à l’aller 2-1, le club de la capitale a renversé le Borussia Dortmund dans un Parc des Princes creux.

Une confrontation qui a également fait beaucoup parler dans le sens où les Parisiens se sont distingués par des provocations envers les Allemands, visant notamment le jeune Erling Haaland.

Neymar 1-0. And Neymar doing the Haaland-celebration. Don’t think he did it to praise him... pic.twitter.com/gN4yIhMepW