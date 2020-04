Neymar change le ballon pour le piano

Personne ne s'attendait à voir Neymar troquer le ballon pour un piano. L'attaquant brésilien a surpris tout le monde avec une vidéo sur Instagram jouant du piano chez lui au Brésil.

Le joueur de Paris Saint-Germain a joué quelques accords de la chanson populaire "All of Me" du célèbre chanteur américain John Legend.

Avec sur le dos, un maillot NBA des Lakers floqué au nom de son ami Kobe Bryant, tragiquement disparu en début d'année dans un accident d'hélicoptère avec sa fille.