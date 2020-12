Neymar déclare sa flamme au Paris Saint-Germain

Débarqué en 2017 dans le club de la capitale pour un transfert-record, Neymar s'apprête à disputer son 100e match (96 matchs officiels + 3 amicaux) avec le Paris Saint-Germain.

L'occasion pour le Brésilien de revenir sur ses dernières saisons avec Paris mais également de réaffirmer son engagement avec les Rouges et Bleus.

" (...) Le PSG est un endroit pour les gagnants et c’est comme ça que je veux qu’on se souvienne de moi", indique le Brésilien sur son site internet.

L'occasion également de faire le bilan statistique depuis son arrivée. En 99 matchs l'ancien Barcelonais totalise 77 victoires, 10 nuls et 12 défaites.

À cela, s'ajoutent des performances individuelles exceptionnelles puisque l'attaquant parisien a inscrit 83 buts et délivré 46 passes décisives.

Pour sa 100e, Ney aura l'occasion de briller dans un match de gala puisque ce soir le PSG affronte Lyon dans un duel au sommet.

"Quand j'entre sur le terrain, mon but est toujours de gagner. Je m'amuse en jouant au football, mais comme je l'ai déjà dit, je sais la responsabilité que je porte. Une telle réussite me rend très heureux, car je connais l'histoire que mes coéquipiers et moi contribuons à construire ici(...)", pouvait-on également lire sur le site du joueur.