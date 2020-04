Neymar devra baisser son salaire de moitié

Le compte en banque de Neymar est sur le point de prendre un coup, même si le Brésilien ne devrait pas voir une grande différence. La baisse des salaires que négocie le syndicat des joueurs avec les clubs touchera tout particulièrement le Brésilien.

Les joueurs qui gagnent 10 000 euros par mois devront réduire leur salaire de 10% ; ceux qui touchent entre 10 000 et 20 000 euros subiront une baisse de 20%, 30% entre 20 000 et 50 000 euros, et ceux qui touchent pous de 50 000 euros, une baisse de 50%.

C'est évidemment le cas de grand nombre de stars du PSG, qui touchent plus de 50 000 euros par mois. Neymar, pour sa part, gagne trois millions d'euros mensuel, selon 'AS'. Cela signifie que le Brésilien perdra un million et demi par moi, même si son entourage doit aussi donner le feu vert.

La source citée plus haut affirme que son père ne serait pas très heureux de cette mesure. Sans accord, Neymar devra faire face à son club et le syndicat.