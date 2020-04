La somme à laquelle Neymar devrait renoncer pour retourner au Camp Nou

Neymar et le FC Barcelone. C'est une histoire d'amour sans fin qui continue malgré le départ du joueur brésilien au Paris Saint-Germain lors de l'été 2017.

Le club blaugrana pourrait essayer de le faire revenir une nouvelle fois cet été après un été dernier mouvementé, mais la tâche ne serait pas simple pour les dirigeants face à la crise.

Et c'est surtout Neymar Junior qui devra faire le choix de revenir dès cet été au Barça, ou de rester une saison de plus dans un club parisien où il semble enfin avoir pris ses marques cette saison.

Et selon les informations de 'Mundo Deportivo', la star brésilienne devrait en plus de cela renoncer à une très grosse somme d'argent s'il choisit de faire ses valises cet été et retourner en Catalogne.

Le joueur pourrait toucher la moitié de ce qu'il touche au PSG en signant avec le Barça cet été. Le quotidien catalan rapporte qu'il pourrait passer de 50 millions d'euros à un peu plus de 20 millions d'euros à Barcelone.

Une proposition d'un peu plus de 20 millions d'euros, comme celle réalisée l'année passée, et une somme qui augmenterait petit à petit au fil des années.

Le Paris Saint-Germain est conscient du fait que le Barça veut faire revenir le numéro 10 un jour ou l'autre, mais sait que le club blaugrana mise aussi sur Lautaro Martinez, et que la crise provoquée par le Covid-19 pourrait jouer en la faveur du Parc des Princes pour convaincre Neymar de rester un an de plus à Paris.