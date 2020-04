"Neymar doit être professionnel comme Cristiano et Messi"

Ce dimanche, le compatriote de l'attaquant du PSG, Zico, a regretté de voir la star de la Seleçao se laisser distraire par les paillettes et les a côtés.

L'ancien milieu offensif aux 72 capes avec le Brésil lui a également conseillé de s'inspirer de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour continuer de progresser.

"J'aime vraiment Ney et sa façon de jouer est incroyable, a ainsi lancé Zico auprès de la 'Gazzetta dello Sport'. Mais il doit se montrer plus professionnel comme Messi et Ronaldo qui vivent pour le football. Neymar a trop de distractions. Je lui ai récemment parlé et je lui ai demandé d'être plus pro."

Zico a aussi indiqué qu'il arrivait au bon âge pour gagner remporter un titre continental avec Paris.

"Il a 28 ans et il y a une bonne équipe au PSG. Ils peuvent gagner la Ligue des champions, a poursuivi l'ancien joueur de Flamengo. Cela dépendra de son niveau pendant tout le tournoi, pas seulement un match. Neymar possède plus de maturité et d'expérience."