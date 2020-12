Neymar donne de ses nouvelles après sa blessure

Un vent d'optimisme souffle sur la capitale française après les dernières nouvelles données par le PSG concernant l'état de santé de Neymar, sorti sur civière dimanche soir contre Lyon.

Alors que certains craignaient une grave blessure à la cheville pour l'international brésilien après le vilain tacle de Thiago Mendes, le PSG assure que le joueur souffre d'une "entorse" mais que son état est "rassurant".

Ce lundi après-midi, le joueur parisien est sorti de son silence après avoir passé ses premiers examens médicaux et a publié un message sur son compte Instagram pour rassurer ses supporters.

"Les pleurs sont causés par la douleur, le désespoir, la peur, l'angoisse, la chirurgie, les béquilles et autres mauvais souvenirs", a commencé le joueur ce lundi sur les réseaux sociaux.

Cependant, Neymar promet qu'il se battra pour revenir le plus vite possible : "Ça aurait pu être pire, mais encore une fois, Dieu m'a sauvé de quelque chose de grave. Récupérer et revenir le plus vite possible." Une chose que le PSG et ses supporters espèrent, et d'autant plus après avoir appris que leur adversaire en huitièmes de finale de Champions League sera... le FC Barcelone.