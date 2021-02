Neymar élogieux envers Mbappé

Pour Neymar, Mbappé est comme un frère. Il veut le meilleur pour lui, pour qu'il soit heureux, et il aime qu'il lui ressemble. En interview pour 'Sept à Huit' (déjà partiellement révélée fin janvier) le Brésilien a analysé sa relation avec le Français et a loué son bon cœur.

"On a presque une relation fraternelle. On joue beaucoup, je suis un gars qui lui met beaucoup de pression sur le terrain. Je lui demande avant tout de courir, de faire ceci et cela. Je suis très intense à ce sujet, mais je veux toujours le meilleur de lui. C'est un gars en or, je dis ça parce que c'est vraiment le cas, il a un cœur énorme, un joueur de qualité, je n'ai même pas besoin de parler de football", a-t-il commencé.

"Tout le monde le sait, mais, en dehors du terrain, il est incroyable. Un gars du groupe, un gars souriant, joyeux, qui plaisante... il me ressemble beaucoup. On doit être heureux de faire ça à 100%. Donc, quand il est heureux sur le terrain, il est difficile de s'arrêter et d'aider notre équipe, alors je veux toujours le meilleur pour lui. Je veux qu'il soit très heureux. J'espère que, cette année, on pourra passer une excellente saison ensemble", a-t-il ajouté.

Et, dans la vidéo publiée se trouvent également les déclarations déjà connues, mais développées : "Je suis très heureux. Quelque chose a changé, je ne pense pas pouvoir dire exactement ce qui a changé, mais je sais que quelque chose a changé, je ne sais pas si c'est à cause de moi ou à cause d'autres choses, mais, aujourd'hui, je me sens bien, je me sens plus adapté, plus à l'aise avec tout. Je suis très heureux ici, je veux rester au PSG. C'est le souhait de chaque fan parisien et je pense que c'est ce qu'il est, on veut faire du PSG un grand club. Je veux continuer à faire ce que je fais à Paris, c'est-à-dire jouer au football dans la joie et la bonne humeur."