Neymar en colère après les The Best : "Le PSG doit jouer à un autre sport"

Auteur d'une grande saison avec le Paris Saint-Germain, et finaliste de la Ligue des champions, Neymar Junior avait déjà exprimé sa colère après avoir appris qu'il n'était pas parmi les finalistes pour le prix The Best du meilleur joueur.

Et la cérémonie d'hier soir n'a rien fait pour arranger les choses. Car malgré une finale de Ligue des champions pour l'équipe française, aucun joueur de l'équipe n'a été récompensé.

Pire encore, aucun joueur du PSG ne se trouve dans le onze de l'année de la FIFPro, pas même Neymar ou Kylian Mbappé. De quoi faire enrager le joueur brésilien sur les réseaux sociaux.

Sous un post Instagram à ce sujet d'un média brésilien, Neymar n'a pas hésité à lâcher un commentaire : "Le PSG à dû jouer à un autre sport."