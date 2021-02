"Neymar est le centre du projet, moi je suis là pour l'aider"

Dans un entretien accordé à 'France Football' pour son nouveau numéro, Kylian Mbappé a évoqué sa belle relation avec son coéquipier brésilien Neymar Junior. Arrivés la même année à Paris, les deux joueurs ont créé une complicité incroyable.

Alors que le numéro 10 a reconnu dimanche soir qu'il aimerait prolonger son contrat, il a aussi précisé qu'il aimerait voir Mbappé en faire autant. Dans un entretien pour 'France Football', le champion du monde a raconté son admiration pour son coéquipier.

"Il sait vraiment tout faire. Et mieux que tout le monde. Quand il arrive à Paris, il est au sommet de son art. C’est tellement plus que les raccourcis que l’on entend parfois sur lui. Ce n’est pas qu’un joueur qui va faire le spectacle et chambrer quand il y a 5-0. Lui sait être aussi efficace et spectaculaire à 0-0. Avant de se blesser, c’était du 'sérieux' ce qu’il faisait. Je ne sais pas si tout le monde en est conscient. Ney, il comprend tout et tout de suite", raconte Mbappé

"Pourquoi ça a marché tout de suite nous deux ? Parce que j’ai toujours cru que les grands joueurs étaient faits pour jouer ensemble. Et puis, c’était clair entre nous. Les statuts étaient établis d’entrée : Neymar est le centre du projet, et moi, je suis là pour l’aider. Car, quand j’arrive, je ne suis qu’une étoile filante, qui doit confirmer. Dans la hiérarchie, je suis derrière lui, et même derrière Cavani à l’époque", a reconnu le natif de Bondy sur son arrivée à Paris.

Kylian Mbappé a raconté comment Neymar l'avait aidé lors de son arrivée à Paris : "Je n’oublierai pas comment il m’a aidé au début. Quand tu as 18 ans et que tu débarques dans un tel vestiaire, ce n’est jamais facile. Dans ces grands clubs, ta réussite tient à 60% à ton football et à 40% à ton acclimatation dans le vestiaire. Qu’un top joueur t’aide à trouver ta place dans un tel environnement, forcément, ça aide. Et ça ne s’oublie pas."