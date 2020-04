"Neymar est toujours la clÃ© dans les grands matches"

La dernière fois que le Paris Saint-Germain a mis un pied sur une pelouse, c'était lors de la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions, le 12 mars dernier, contre Dortmund.

Dans un Parc des Princes vide, le PSG se qualifiait malgré une défaite au match aller. Parmi les joueurs clés de cette qualification, un homme : Neymar Junior.

Le Brésilien s'est montré très précieux dans cette victoire au Parc des Princes. Pour 'BeINSports', l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, est revenu sur cette grande soirée.

"Neymar est toujours la clé, défensivement et offensivement. Il est toujours fiable dans les matchs importants. Il travaille beaucoup, il est toujours là, il est très intelligent contre le ballon. Et on a vu qu’il a gagné en capacité après le match aller, parce qu’il était blessé avant. Il prend ses responsabilités", a assuré l'entraîneur allemand.

Tuchel a confié qu'il voulait voir son équipe se servir de ces émotions pour la fin de la saison malgré la coupure : "On veut utiliser ce match et ces émotions pour continuer. Mais c’est un peu bizarre maintenant, on a dû arrêter et nous ne sommes pas ensemble. Il reste encore du temps, cela fera au moins huit semaines sans être ensemble. Il faudra peut-être montrer des images de cette soirée."