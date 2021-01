Neymar et Mbappé absents du onze type de la première partie de saison. AFP

'France Football' a publié son équipe type de la phase aller de Ligue 1, dans laquelle Neymar et Kylian Mbappé ne figurent pas. On note par ailleurs la présence de Keylor Navas, Rafinha et Di Maria. Tous trois font partie du PSG de Pochettino.