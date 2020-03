Neymar et Mbappé, luttent contre le coronavirus

Les deux joueurs ne s'entendent pas uniquement sur le terrain. Neymar Jr et Kylian Mbappé sont également unis lorsqu'il s'agit de lutter pour une cause et cette fois-ci, cela concerne une pandémie mondiale.

Les deux joueurs du Paris Saint-Germain sont apparus sur Instagram avec des masques.

L'international brésilien a partagé une story en noir et blanc tandis que le natif de Bondy apparaît dans une version beaucoup plus colorée. Les deux ont ajouté le hastag "#CoronaOut".

Les supporters du monde entier n'ont pas tardé à réagir aux publications des deux footballeurs qui ont reçu des milliers de 'j'aime'.