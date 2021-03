"Neymar et Mbappé resteront toujours parisiens"

Quatre ans après la remontada, le Paris Saint-Germain a pu mettre derrière lui le cauchemar barcelonais. Les Parisiens se sont qualifiés dans la souffrance mais ont éliminé le Barça de Ronald Koeman mercredi soir.

Une grande nouvelle qui a rempli de joie le président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi. Au micro de 'RMC Sports', le président parisien est revenu sur la qualification de son équipe.

Nasser Al-Khelaïfi a commencé par féliciter ses joueurs pour la qualification : "Pour moi, la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions compte toujours. J'ai oublié ce qui s'est passé il y a quatre ans. C'est l'histoire, on a joué et sorti le grand Barcelone. On est contents."

Mais le président du PSG a aussi été questionné sur l'avenir de Neymar et Kylian Mbappé au club, alors que les négociations pour leurs prolongations de contrat sont toujours en cours : "Neymar et Mbappé sont parisiens, toujours ils vont rester parisiens."