"Neymar et Mbappé sont fatigués par les rumeurs"

Neymar et Kylian Mbappé font toujours énormément parlé d'eux, sur et en dehors du terrain.

Le Real Madrid et le FC Barcelone les suivent de très près, et le Brésilien et le Français seraient "fatigués" par les rumeurs de transferts dont ils font l'objet. C'est en tous les cas ce qu'affirme Pablo Sarabia, leur coéquipier au PSG.

Dans une interview à 'So Foot', l'Espagnol en a dit davantage. "Y a déjà eu des blagues sur ça, oui, mais à petite dose... Je crois que même Neymar et Mbappé sont fatigués de toutes ces rumeurs", a affirmé le joueur du PSG.

Par ailleurs, l'ancien joueur du FC Séville a affirmé être "heureux" à Paris, malgré la concurrence qu'il y a en attaque.

"Quand je rentre, Tuchel veut que j'utilise mon intelligence de jeu pour ouvrir des espaces. Il me demande d'être incisif et agressif en attaque", a conclu Sarabia, auteur de 14 buts et sept passes décisives en 36 matches officiels.