Les deux contrats expirant en 2022, Neymar et Mbappé pourraient quitter le PSG. Une situation qui, selon Marco Verratti, ne se produira pas.

Dans une interview accordée à RMC Sport, le milieu de terrain italien a assuré que les deux attaquants sont heureux à Paris.

"Neymar et Mbappé sont heureux. Ils savent qu'ils font partie d'un grand club qui a un grand projet. J'ai également fait ma part pour les convaincre de rester, car nous sommes tous conscients que nous sommes plus forts avec eux. Je ne peux pas dire grand-chose, mais on a beaucoup discuté et j'ai l'impression que Neymar et Mbappé veulent rester.", a expliqué l'international italien, laissant un compliment à ses deux coéquipiers : "Avec eux tout est plus facile, je sais que je peux envoyer le ballon n'importe où, ils trouveront toujours un moyen de faire la différence."