Neymar et Robinho, dans le XI historique de Santos voté par les supporters

Les supporters n'ont aucun doute. Neymar et Robinho sont parmi les meilleurs de toute l’histoire de Santos.

'Globoesporte', l’un des médias les plus prestigieux du pays, a réalisé un sondage et le résultat a été clair. Le 'crack' du PSG a reçu le plus de votes, et son compatriote le second.

Le onze choisi est le suivant : Fábio Costa, Danilo, Edu Dracena, Alex et Léo; Renato, Elano, Giovanni et Diego; Robinho et Neymar.

Le nombre total de personnes qui ont voté pour 'Ney' est de 10.844; pour Robinho, 10.230. Le troisième étant Alex, avec 9.771.

Neymar a commencé sa carrière dans les rangs de Santos où il a joué cinq saisons avant de rejoindre le FC Barcelone.

C’est là qu’il a cmmencé à exploser. Il a totalisé 134 buts en 223 matches, a délivré17 passes décisives et n’a pas cessé de briller sur le terrain.

Robinho a joué à Santos quatre saisons et demi. Sa contribution est moindre : 81 buts en 183 rencontres.