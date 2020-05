Neymar et Thiago Silva, champions depuis le Brésil

Les joueurs du Paris Saint-Germain (PSG), Neymar et Thiago Silva, ont fêté jeudi le titre de champion de Ligue 1 après que la fin de la saison ait été déclarée en raison de la crise du coronavirus.

"Champion 2019-20", a déclaré Neymar sur ses réseaux sociaux, qu'il a accompagné d'une photo du moment où ils ont soulevé le trophée de la ligue l'année dernière.

Thiago Silva a également commémoré sur les réseaux sociaux la neuvième ligue de l'équipe parisienne, un titre, selon lui, "différent" et obtenu "dans des circonstances inimaginables", mais cela ne signifie pas "qu'il ne sera pas une source de grande fierté". "Je dois juste remercier Dieu pour ma septième Ligue 1 en huit ans", a-t-il déclaré.

Le défenseur central a dédié ce titre à sa famille, aux fans, au reste de l'équipe et "en particulier à tous les médecins et travailleurs de la santé qui sont en première ligne de la lutte contre le coronavirus dans le monde entier."

Neymar et Thiago Silva sont au Brésil depuis la mi-mars, après que le PSG ait annulé l'entraînement et suspendu toutes les compétitions nationales et européennes.