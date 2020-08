L'image fait déjà le tour du monde sur les réseaux sociaux. Quelques minutes après le coup de sifflet final entre le PSG et le Bayern (0-1), Neymar a fondu en larmes au Stade da Luz, à Lisbonne. D'abord sur la pelouse, où ses partenairs et adversaires ont essayé de le réconforter et sur le banc de touche.