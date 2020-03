Neymar ouvre le score et imite la célébration de Haaland

À la 28e minute de jeu, Neymar Jr a ouvert le score dans un stade vide marqué par un huis clos imposé, et relancé le Paris Saint-Germain.

Au moment de célébrer son but, l'attaquant du Paris Saint-Germain a courru vers le banc parisien puis s'est assis sur la pelouse, en reproduisant la célébration du buteur norvégien du Borussia Dortmund, Erling Haaland.

L'ancien joueur du FC Barcelone a ainsi reproduit la célébration de Haaland, en mode méditation.

Neymar 1-0. And Neymar doing the Haaland-celebration. Don’t think he did it to praise him... pic.twitter.com/gN4yIhMepW