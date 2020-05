Neymar innove pour se maintenir en forme

Neymar, la star du PSG, ne manque pas d’idées afin de rester dans les meilleures conditions physiques pendant la longue période sans matches due à la pandémie de coronavirus. Après avoir improvisé des parties de foot-volley dans son jardin, le Brésilien a aménagé au sein de son domicile un endroit où il peut faire des parties de foot à cinq en compagnie de ses amis.

Avec l’aide d’un de ses sponsors, à savoir Red Bull, l’international brésilien a donc pu se constituer un espace chez lui pour faire de l’activité, s'adonner à des exercices avec le ballon et disputer des parties réduites avec certaines de ses connaissances.

Le championnat de France ayant été définitivement suspendu, Neymar ne jouera probablement aucun match avant le mois d’aout prochain, dans le meilleur des cas. Et la reprise d’entrainement du PSG ne devrait pas avoir lieu avant l’été. En ces circonstances, tous les moyens sont donc bons pour rester « fit » et actif.

Habituellement, durant cette période de l’année, Neymar endosse son rôle de parrain pour le célèbre tournoi de Five qui porte son nom et celui de la marque énergisante. Un tournoi qui offre une plateforme professionnelle pour les joueurs de football amateur. Cette année, la compétition n’a donc pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire.

Le tournoi en question a été reporté à 2021. Comme pour les précédentes éditions, des équipes du monde entier tenteront d'atteindre la finale mondiale à "l'Instituto Projeto Neymar Jr" du côté de la Praia Grande et les vainqueurs auront la chance de mettre leurs compétences à l'épreuve contre la star auriverde.