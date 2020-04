Neymar, le rêve impossible du Barça

Depuis plusieurs mois, et de façon plus intensive ces dernières semaines, la presse espagnole évoque régulièrement Neymar, attaquant de 28 ans du Paris Saint-Germain et du Brésil, avec l’espoir de le voir revenir au FC Barcelone.

Malgré la crise liée à l’épidémie du coronavirus, plusieurs journaux ont tenté de faire vivre la rumeur avec la possibilité d’un échange et une volonté qui serait inébranlable du côté du Brésilien. Ce mardi matin, 'L’Esportiu' vient refroidir cette tendance.

Pour prouver cette contrariété par rapport au numéro 10 du PSG, le quotidien local reprend les mots de dirigeants du FC Barcelone, dont un haut décisionnaire : "Il est clair que nous aimerions signer Neymar, mais nous devons être réalistes. C’est pratiquement impossible qu’il revienne cet été. Je parierais plus sur la signature de Lautaro que sur le retour de Neymar."

Une réflexion qui est également partagée par un membre de la direction sportive. "Le retour de Neymar semble être une utopie", dit-il, ajoutant que, étant donné que le club sera financièrement affecté par la crise des coronavirus, il semble impossible d’obtenir les deux renforts.

La masse salariale, estimée à 600 millions d'euros par ce journal catalan, doit être fortement réduite au Barça. Et comme Neymar pèse en salaire 30 millions d’euros net par saison… c’est difficile.