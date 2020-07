Berbatov nomme trois stars qui pourraient imiter Ronaldo ou Messi

Dimitar Berbatov a mentionné Neymar, Kylian Mbappe et Mason Greenwood comme les joueurs qui pourraient imiter Cristiano Ronaldo et Lionel Messi à l'avenir. Les deux joueurs, qui a partagé 11 fois le Ballon d'Or à eux deux durant la dernière décennie, sont largement considérés comme l'un des plus grands joueurs à avoir pratiqué le football au plus haut niveau. Messi et Ronaldo ont maintenant tous deux la trentaine et ne sont peut-être plus très loin de la fin de leur carrière respective.

Le duo du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Neymar, a longtemps été présenté comme ayant le potentiel pour être les deux plus grandes stars du football mondial lorsque Cristiano Ronaldo et Lionel Messi décideront d'arrêter, tous deux étant arrivés au club français contre des sommes astronomiques. Et Berbatov a également mentionné Greenwood, qui a fait irruption en équipe première de Manchester United cette saison et a été l'un des meilleurs joueurs du club depuis le redémarrage de la Premier League, comme étant un autre élément qui pourrait un jour atteindre le plus haut niveau.

Interrogé sur Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier à Old Trafford, Berbatov a déclaré à Betfair : "Vendredi, cela fera deux ans que mon ancien coéquipier, Cristiano Ronaldo, a signé pour la Juventus. Personne ne peut dire que Cristiano n'a pas été incroyable en Italie, surtout compte tenu de son âge. Il a 35 ans maintenant, oh mon Dieu, la plupart des joueurs ont baissé de niveau à cet âge, ce qu'il fait toujours est incroyable".

"Il prend très bien soin de lui, probablement mieux que jamais, car à cet âge, il faut travailler plus dur pour rester en forme. Messi et Ronaldo, nous devons les chérir, parce que quand c'est fini, c'est fini. Ils ont été plus que spéciaux. Ce sera l'un des jours les plus tristes du football mondial lorsque Ronaldo aura fini de jouer, même ceux qui ne l'aiment pas l'apprécieront. Le jour viendra, mais j'espère que ce n'est pas encore le cas. Quand il aura fini, d'autres joueurs viendront, même Pelé et Maradona ont finalement été remplacés - la vie est un cercle", a ajouté le Bulgare.

"Ronaldo a accompli tellement de choses"

"Nous avons Neymar, Mbappe, Greenwood et d'autres jeunes joueurs qui, espérons-le, peuvent atteindre les sommets de Ronaldo et Messi, aussi incroyable que cela puisse paraître", a pronostiqué Berbatov. Sur l'impact de Cristiano Ronaldo sur le jeu mondial, le joueur de 35 ans ayant acquis la réputation d'être l'un des meilleurs pour ses performances à Manchester United, au Real Madrid et maintenant à la Juventus, Berbatov a déclaré : "Le Real Madrid n'a plus été le même depuis il est parti".

"Il faisait partie intégrante de l'équipe. Il a marqué tellement de buts que ça fait peur, il a gagné tellement de trophées, et quand il est parti, il y avait un gros trou à cause de son absence. Madrid ira de l'avant, et ils l'ont déjà fait, mais il manque définitivement là-bas. Si, et quand Messi va quitter Barcelone, comment comblez-vous cet écart ? Ils doivent avancer, mais d'une manière différente. Mon moment préféré avec Ronaldo a été quand je lui ai permis de marquer le but le plus facile de sa vie, contre West Ham. J'allais le finir moi-même, mais je me sentais généreux ce jour-là", a plaisanté l'ancien attaquant des Red Devils.

"Nous avons toujours vu à quel point il était professionnel, nous voulions tous travailler aussi dur que lui, mais c'est pourquoi il a tant accompli. Tous les joueurs peuvent apprendre les uns des autres, même si ce n'est pas en demandant, juste en observant. Il était si bon à un âge précoce, il n'a jamais eu besoin de conseils. Il est toujours resté après l'entraînement pour travailler dur, ce que nous avons tous vu. Nous avons eu la chance de faire partie d'une équipe avec lui, Ryan Giggs, Paul Scholes, Wayne Rooney, Gary Neville, tant d'autres, tous les joueurs ont pu apprendre les uns des autres", a conclu Dimitar Berbatov.