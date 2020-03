Neymar n'a d'yeux que pour le BarÃ§a

Oui, le feuilleton Neymar devrait bel et bien se poursuivre dans les prochaines semaines. Malgré la suspension des championnats à cause la propagation du coronavirus, le Brésilien fait quand même la Une des journaux, et notamment celle de 'Sport'.

En effet, selon le quotidien catalan, Neymar ne pense qu'au Barça et un retour au Camp Nou. En effet, l'entourage du joueur a déjà fait savoir au club barcelonais que son seul et unique souhait était de revenir à Barcelone.

Pour ce faire, le joueur du PSG serait prêt à tout pour quitter le Parc des Princes, comme c'était déjà le cas l'été dernier. Le manque de moyens du Barça et le refus du club parisien de négocier le moindre centime avaient poussé le Brésilien à rester en France.

Toujours selon 'Sport', les deux parties - Neymar et Barça - sont sur la même longueur d'ondes : le Brésilien veut retourner au Barça, et le club catalan veut rapatrier le Brésilien. Sa grande ententre avec Leo Messi et Luis Suarez, qui ont longtemps insisté pour voir la star du PSG revenir au Camp Nou, est bien évidemment fondamentale.

Autre facteur qui joue en la faveur du Barça, c'est la clause fixée par la FIFA elle-même pour Neymar, qui pourrait quitter le PSG contre la somme de 180 millions d'euros, même si le Barça semble déterminer à négocier avec le club français.

Neymar, pour sa part, semble prêt à tout pour retrouver ses amis au Camp Nou. Le feuilleton Neymar n'est pas prêt de s'arrêter.