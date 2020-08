Neymar ou Mbappé ? Ronaldo conseille le Real Madrid

Ce n'est un secret pour personne : Kylian Mbappé rêve de porter la tunique du Real Madrid. Voir le champion du monde français au Real Madrid, ce n'est qu'une question de temps. Et ça, tout le monde le sait.

Interrogé sur le prochain marché des transferts du Real Madrid, Ronaldo, l'un des Galacticos, a conseillé son ancien club à investir sur Mbappé (22 ans) plutôt que Neymar (28 ans), en raison de leur âge.

"Si le Real Madrid doit faire un gros investissement, il doit le faire en pensant à l'avenir. Neymar a 28 ans et Mbappé 22. En tant qu'investissement, il est plus logique de le porter sur le plus jeune" a déclaré O Fenômeno au micro de 'CadenaSer'.