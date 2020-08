Neymar pense toujours au Ballon d'Or

Suite au COVID-19 et ses conséquences, 'France Football' a décidé d'annuler la remise du trophée récompensant le meilleur joueur de l'année, le Ballon d'Or.

Dans une interview adressé à Neymar de ce même hebdomadaire, 'France Football', le brésilien s'est montré confiant pour la suite et enfin obtenir le trophée : "Messi et Ronaldo ont bien sûr dominé au cours des 10 dernières années. Ils ne sont pas de cette planète. Ce serait un honneur de le gagner. Mais cela vient après ce que vous avez accompli sur le terrain, et comment vous avez aidé votre club à gagner. C'est donc ce sur quoi je me concentre."

L'année prochaine peut-être...