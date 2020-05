Neymar refuse 100 millions d'euros pour le BarÃ§a

Cela fait maintenant trois ans que Neymar est au Paris Saint-Germain, détenant toujours le titre de joueur le plus cher de l'histoire.

Depuis, le Brésilien a alterné entre démonstrations sur le terrain et polémiques, et ce désir de plus en plus grand de revenir au FC Barcelone pour retrouver Leo Messi et Luis Suarez.

Selon 'Mundo Deportivo', le Brésilien a refusé une offre de 100 millions d'euros sous la forme de prime en cas de prolongation de contrat, qui se termine en 2022 avec le PSG. Le club français pourrait donc être obligé de vendre sa star brésilienne s'il décide de ne pas apposer sa signature sur un nouveau bail.

L'envie de revenir est telle que, selon plusieurs informations, Ney serait prêt à baisser son salaire pour retrouver le Camp Nou;

Alors que Neymar semble prêt à tout pour le Barça, le Brésilien a empoché un nouveau titre dans sa carrière, en remportant la Ligue 1 après que le championnat a officialisé été annulé par la LFP.